Курганские коммунальщики рассказали, как потратят многомиллионную субсидию

19:24 25 апреля 2018 0

«Водный союз» получит 150 млн рублей на ремонт сетей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Водный союз» готов освоить субсидию в 150 млн рублей, выделенную на ремонт ветхих коммуникаций Кургана на 2018 год, в срок. Об этом заявил директор предприятия Владимир Овсянников на комиссии с представителями городских и областных властей в среду, 25 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников напомнил, что в прошлом году компания получила субсидию в сумме более 70 млн рублей вместо 150 млн рублей, так как ряд работ по срокам выполнить было невозможно. «Все работы выполнены надлежащим образом, акты подписаны». Договор о предоставлении новой субсидии из бюджета города будет подписан в ближайшее время. Представленные сметы сейчас проходят проверку в департаменте строительства.

По словам сити-менеджера Кургана Андрея Потапова, в числе наиболее крупных мероприятий этого года: капитальный ремонт участка водопровода по ул. К. Мяготина на участке от ул. Тобольной до ул. Володарского; капремонт водопровода на бульваре Солнечный; замена задвижек в районе Арбинских водозаборных сооружений, в районе СНТ «Тюльпан», у здания проспекта Конституции, 39а, а также в районе жилых домов по улицам Свердлова и Куртамышская; и капитальный ремонт участка канализационного коллектора по улице Коли Мяготина (от Тобольной до Володарского).

При этом Овсянников подчеркнул, что список объектов мог быть совершенно другим, если бы законодательство допускало выделение субсидии не на «капитальный ремонт», а на «модернизацию» сетей. Директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин пояснил, что при модернизации, к примеру, участок коллектора заменяют на полиэтиленовую трубу, при этом работа обходится дешевле, а труба более долговечна. Однако город не пошел на изменения документации, так как при действующем договоре аренды сетей «Водный союз» получил бы модернизированные сети в собственность. «Мы решили, что будем максимально полно и эффективно использовать предоставленную субсидию, поэтому выбрали эти объекты», — добавил Анучин.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов сообщил, что на 2019 год в бюджете предусмотрена сумма на субсидию не меньше, чем в этом году. Сейчас, по его словам, необходимо проработать документы таким образом, чтобы позволить проводить модернизацию сетей, но исключить переход права собственности на сети. Тогда будут решаться более острые проблемы города, например, ремонт коллектора по улице Омская.

В Кургане, напомним, износ канализации составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. Из-за большого количества аварий коммунальщики работают в убыток. В прошлом году власти обсуждали варианты решения проблемы, в числе которых было и значительное повышение тарифа на водоснабжение. В итоге остановились на субсидировании работ по капитальному ремонту сетей.