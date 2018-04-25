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25 апреля 2018
20:27  25 апреля 2018 0

Цены на бензин будут расти еженедельно

Бензозаправки и др. Клипарт, бензин, топливо, бензозаправка
По словам эксперта, цены на бензин будут увеличиваться «плавно»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость бензина будет увеличиваться каждую неделю, а стабилизировать цены удастся, если ФАС возьмет этот процесс под контроль. Об этом заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев.

Эксперт рассказал, как динамика цен на нефть влияет на стоимость топлива в России. «В краткосрочной перспективе динамика цен на нефть на мировом рынке не оказывает на наш внутренний рынок влияния. Но если цена на нефть несколько увеличивается, это подстегивает и наш внутренний рынок», — сказал Гордеев, чьи слова приводит «Национальная служба новостей». «Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть», — заметил он. По словам эксперта, в литр бензина «заложен большой удельный вес налогов», чем и объясняется его высокая стоимость.

При этом цены на бензин будут расти каждую неделю. «Повышение будет плавным. Порядка 20 копеек в регионах будет каждую неделю прибавляться. И такая тенденция сохранится до мая», — сказал Андрей Гордеев. Зафиксировать и стабилизировать цены удастся при наличии контроля со стороны ФАС.

Дарья Корчак
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