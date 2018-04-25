Вице-мэр Екатеринбурга сменит Ройзмана на посту спикера

22:05 25 апреля 2018 0

Михаил Матвеев был «стержнем» мэрии при Аркадии Чернецком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикером нового состава Екатеринбургской городской думы должен стать действующий заместитель главы администрации областного центра Михаил Матвеев. Как сообщили «URA.RU» несколько независимых источников в мэрии, его кандидатура согласована первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.

Ожидается, что Матвеев примет участие в праймериз «Единой России» по округу №6, который сегодня представляет в городской думе оппозиционер Евгений Боровик. Представителям городских властей и «Единой России» уже дано указание оказать ему максимальную поддержку как в ходе подготовки к предварительному голосованию, так и на основной кампании.

Аркадий Чернецкий считает Михаила Матвеева своим ближайшим соратником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агитировать в пользу Матвеева будет бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Представляя на днях городской элите свою книгу о политической истории города, он публично назвал его «стержневым человеком администрации». Это мнение более чем логично — Михаил Матвеев наиболее опытный из управленцев мэрии. Он пришел в городскую власть в 1992 году и с тех пор успешно курирует социальную сферу.

Тесно работающие с Матвеевым депутаты считают его наиболее достойной кандидатурой на пост спикера. Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов отметил: «Из работающих сегодня заместителей главы администрации Матвеев — самый порядочный и компетентный. Он хладнокровен, всегда сдержано реагирует на горячие депутатские высказывания. Он — консолидированная фигура, которую приняли бы на посту спикера представители как городской, так и областной команд».

Эксперты подтверждают, что Михаил Матвеев — идеальный управленец, но при этом у него есть серьезные недостатки, ставящие под сомнение целесообразность его выдвижения. «Матвеев — опытнейший руководитель. Он курирует сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это огромный слой голосующих на выборах бюджетников. Но быть авторитетным чиновником мало. Надо еще победить на выборах. А у Матвеева есть риск показать на них не лучший результат», — предостерегает политтехнолог Александр Пирогов.

У Дмитрия Ионина сохранился в округе серьезный рейтинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник предстоящей кампании напоминает, что выбранный для Матвеева округ считается одним из самых проблемных для городских властей. На нем в 2013 году кандидат от мэрии проиграл выборы в гордуму. В 2016 году выборы в Заксобрание на этой территории с большим трудом выиграл Михаил Клименко. Соцопросы показывали, что он практически до самого дня голосования уступал позиции справедливороссу Дмитрию Ионину.

По слухам, представители «Справедливой России» находили поддержку на выборах со стороны первых лиц районной администрации. «Кировский район — это территория СР, мы всегда имели там лучшие в городе результаты, Дмитрий Ионин и [лидер регионального отделения СР] Геннадий Ушаков обошли там каждый двор, там создавалось „Справедливое ЖКХ“. Если у коллег из „Единой России“ есть кандидат на кресло спикера, то было бы целесообразно вести его в другом районе. Хотя, это не имеет значения — все равно следующий спикер будет справедливороссом», — предупреждает пресс-секретарь свердловских справедливороссов Вениамин Помазкин.

Участник кампании добавляет, что Матвееву недавно исполнился 61 год. Несмотря на ораторские таланты, ему будет физически тяжело проводить дворовые встречи с избирателями: «Если в пику ему в округе выдвинется молодой и активный общественник, способный говорить с избирателями на одном языке, у него будут все шансы на победу. Риск поражения Матвеева очень велик».