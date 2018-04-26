Роскомнадзор рассказал о борьбе с Google и Amazon из-за Telegram

04:48 26 апреля 2018 0

IT-гиганты отказываются исполнять российское законодательство, отметили в Роскомнадзоре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Попытка Роскомнадзора ограничить доступ пользователей рунета к Telegram переросла в противостояние мировым IT-гигантам, которые оказывают мессенджеру содействие. Такое мнение высказал в разговоре с представителями индустрии заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Фактически сейчас речь идёт не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram. Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», — приводит RT слова Субботина, который отнес Amazon и Google к числу компаний, которые отказываются исполнять российское законодательство.

При этом, как добавил чиновник, взаимодействие с компанией Google со временем становится более конструктивным, в то время как контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели.

16 апреля, напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов, на которых работает Telegram. Это стало следствием отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.