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26 апреля 2018
25 апреля 2018
04:48  26 апреля 2018 0

Роскомнадзор рассказал о борьбе с Google и Amazon из-за Telegram

Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
IT-гиганты отказываются исполнять российское законодательство, отметили в РоскомнадзореФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Попытка Роскомнадзора ограничить доступ пользователей рунета к Telegram переросла в противостояние мировым IT-гигантам, которые оказывают мессенджеру содействие. Такое мнение высказал в разговоре с представителями индустрии заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Фактически сейчас речь идёт не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram. Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram», — приводит RT слова Субботина, который отнес Amazon и Google к числу компаний, которые отказываются исполнять российское законодательство.

При этом, как добавил чиновник, взаимодействие с компанией Google со временем становится более конструктивным, в то время как контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели.

16 апреля, напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов, на которых работает Telegram. Это стало следствием отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.

Сергей Демин
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