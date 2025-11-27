Рябков: переговоры между Россией и США не прекращаются

Переговоры и консультации по линии дипломатических ведомств РФ и США не прекращаются. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Продолжающиеся контакты между Россией и США подтверждаются на разных уровнях: ранее помощник президента России Юрий Ушаков также отмечал наличие регулярных связей, хотя и без прорывных новостей. При этом в посольстве США сообщили, что переговоры, направленные на устранение разногласий, в настоящее время не запланированы, несмотря на активное обсуждение темы восстановления диалога в обеих странах.