Рябков: переговоры между Россией и США не прекращаются
В МИД рассказали о контактах с коллегами из США
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Переговоры и консультации по линии дипломатических ведомств РФ и США не прекращаются. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Контакты между Россией и США носят регулярный характер. Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — передает газета «Известия» слова Рябкова.
Продолжающиеся контакты между Россией и США подтверждаются на разных уровнях: ранее помощник президента России Юрий Ушаков также отмечал наличие регулярных связей, хотя и без прорывных новостей. При этом в посольстве США сообщили, что переговоры, направленные на устранение разногласий, в настоящее время не запланированы, несмотря на активное обсуждение темы восстановления диалога в обеих странах.
