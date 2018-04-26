Автор «Игры престолов» назвал дату выхода новой книги

04:12 26 апреля 2018 0

По словам писателя-фантаста, его новое произведение «Огонь и кровь» выйдет 20 ноября ФОТО: Википедия, Gage Skidmore

Известный американский писатель Джордж Р. Р. Мартин сообщил, когда выйдет первый том новой книги под названием «Огонь и кровь». По словам автора, роман выйдет в свет 20 ноября 2018 года.

Сюжет книги развернется в Вестеросе и расскажет историю дома семьи Таргариенов. Действие будет происходить за триста лет до событий, которые описываются в произведении «Песнь Льда и Пламени». Также Мартин подчеркнул, что книга написана в стиле сочинения, а не романа, пишет РЕН ТВ.

Следующее произведение под названием «Ветра зимы» в этом году не выйдет, отметил писатель. «Нет, зима не приходит… по крайней мере, не в 2018 году», — цитирует «Газета.ру» слова Мартина. Это произведение, в свою очередь, войдет в серию циклов «Песни Льда и Пламени», по которой был создан популярный сериал «Игра престолов». Известно, что главным героем романа будет персонаж, которого убили в телесериале.

Ранее Джордж Мартин рассказывал, какого именно персонажа он хотел бы воскресить в «Игре престолов». Ей бы могла стать погибшая Кейтилин Старк, которая уже появлялась в новой книге писателя. Для фанатов она предстала в довольно необычном образе.