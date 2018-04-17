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17 апреля 2018
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Главные новости Москвы
01:27  17 апреля 2018 0

Автор «Игры престолов» признался, кого из персонажей хотел бы воскресить в сериале

По словам писателя, именно Кейтилин Старк не хватает в сериалеФото: кадр из сериала «Игра престолов», Youtube

Знаменитый американский писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин рассказал, какого именно персонажа он хотел бы воскресить в популярном сериале «Игра престолов».

Мартин признался, что в своей новой книге намерен продолжит линию леди Винтерфелла Кейтилин Старк, которая предстала в непривычном для фанатов образе. «В книге можно воскрешать персонажей. После того, как леди Кейтилин воскресла в образе Бессердечной, она превращается в мстительную и безжалостную убийцу. В шестой книге я продолжу писать о ней», — приводит слова Мартина телеканал 360. Писатель-фантаст выразил огромную надежду, что создатели проекта обязательно вернут Старк в сериал.

Ранее «URA.RU» сообщало, что создатели фэнтези-саги «Игра престолов» пообещали гибель многих полюбившимся зрителям персонажей. Тем не менее, финал, по их словам, не разочарует поклонников сериала. Отметим, что ранее создатели фильма также говорили о возможном предстоящем воскрешении одного из героев, погибших в первых сезонах.

«Игра престолов» является одним из самых популярных проектов за всю историю телевидения. Сюжет сериала основан на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени». Помимо мирового признания со стороны зрителей и критиков, сериал удостоился множественных наград.

Александр Черноскутов
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