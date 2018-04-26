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26 апреля 2018
25 апреля 2018
06:56  26 апреля 2018 0

Стало известно имя диктора, который проведет инаугурацию Путина

XVII съезд партии
Церемония принятия присяги главы государства состоится 7 маяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев проведет инаугурацию избранного президента России Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия, которое запланировано на 7 мая.

«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — цитирует слова собеседника РИА «Новости». Ранее диктор рассказывал, что у него есть сменщик, так как сам он сейчас в Кремле постоянно не работает.

Как напоминает «Газета.ру», на инаугурацию Владимира Путина будут приглашены волонтеры, которые работают в его кампании. «Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров», — приводит издание слова осведомленных источников.

Александр Черноскутов
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