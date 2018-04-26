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26 апреля 2018
25 апреля 2018
09:06  26 апреля 2018 0

Садальский боится за свою жизнь после критики в адрес Галкина. ФОТО

Актер подозревает, что его могут отравитьФото: Станислав Садальский, Instagram

Российский актер и блогер Станислав Садальский после высказывания о низком рейтинге передачи Максима Галкина начал опасаться, что на его жизнь готовилось покушение. Об этом он сообщил в соцсетях.

Актеру передали подарок от неизвестного в холле отеля. Он заподозрил, что презент отравлен. «Вчера кто-то передал в рецепцию три пачки не молотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению принять не смогу, может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. (Максим Галкин — прим. ред.)», — написал Садальский в Instagram, прикрепив снимок «подозрительного» кофе. Свою запись он сопроводил хештегами: «отравление», «убийство», «Останкино». Актер уточнил, что у Галкина скоро планируются в Чехии выступления, а в Карловых Варах сейчас находится и сам Садальский.

Некоторые подписчики поддержали актера: «А вдруг это враги? Не пейте его!»; «Я бы на Вашем месте отнесла в какую-нибудь лабораторию проверить», — посоветовали они. Другие поклонники Садальского поспешили образумить автора поста. «Вы же не в Солсбери. И не предатель родины. Вас то за что?»; «Стас, это паранойя! Вам надо показаться ветеринару, чтобы чушь не писать»; «Да Вы просто завидуете Галкину! Жаль Вас!» — отметили пользователи.

В следующем посте Садальский признался, что зря подозревал Галкина. Выяснилось, что кофе передали друзья актера. «Подозрения к ведущему Г. отпали, но осадок остался», — добавил Садальский. Ранее актер рассказал о низком рейтинге программы Галкина на «Первом канале». Юмористу, по мнению актера, нужно перестать «подпрыгивать и кривляться».

Виктор Жуков
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