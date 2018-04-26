Хакеры готовят массовую атаку на смартфоны и криптокошельки россиян

09:47 26 апреля 2018 0

Почти половина россиян заходят в онлайн-банки со смартфонов или планшетов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Криптокошельки на мобильных устройствах россиян могут стать основной целью хакерских атак в 2018 году. Прогноз активности киберпреступников подготовил центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия».

По данным ведомства, 41% россиян заходят в систему онлайн-банкинга с мобильных устройств. В связи с этим, с большой степенью вероятности атакам со стороны хакеров подвергнутся смартфоны и планшеты. «В сферу интересов киберпреступников попадут источники денег пользователей, в том числе криптокошельки», — говорится в документе ведомства.

Также эксперты Центра предполагают, что особую опасность в 2018 году будут представлять хакерские структуры, которые наладили взаимодействие с террористами. Это может создать опасность массированных атак на узлы связи и системы жизнеобеспечения, что чревато возникновением техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, сообщает РИА «Новости».