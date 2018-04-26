В Тюмени старший лейтенант ГИБДД в форме, выпив, сел за руль и устроил ДТП с четырьмя машинами. Инцидент произошел 25 апреля примерно в 23:40 на перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского.
Инспектор ДПС первого взвода первого батальона Лебедев находился за рулем своего автомобиля Mercedes E350. На светофоре перед ним остановились Volkswagen Passat, Toyota Camry и Honda Civic. Не справившись с управлением, гаишник протаранил впереди стоящий автомобиль, а дальше машины били одна другую по инерции.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, водители трех машин были трезвыми, а в крови гаишника обнаружили 0,87 промилле алкоголя. Известно, что водитель одной из машин, в которые врезался Лебедев, работает стажером в управлении уголовного розыска городского УМВД.
«В ночь со среды на четверг на улице 50 лет Октября города Тюмени инспектор ГИБДД, находясь вне службы, за рулем личной автомашины, не справился с управлением и допустил столкновение с тремя автотранспортными средствами. В результате ДТП все четыре автомобиля получили механические повреждения. По предварительным данным, установлено наличие у сотрудника алкоголя в крови. В настоящее время в УМВД по Тюменской области проводится служебная проверка. Инспектор в ближайшее время будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, он понесет ответственность согласно действующему законодательству. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — прокомментировала «URA.RU» Светлана Новик, руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области.