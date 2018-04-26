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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:48  26 апреля 2018 0

В Первоуральске нашли замену уволившемуся после обысков мэру

Строительство Дома Новой Культуры. Первоуральск, первоуральск
Управленческий кризис в Первоуральске подходит к концуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

26 апреля депутаты Первоуральской городской думы единогласно избрали временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. Им стал действующий заместитель мэра по стратегическому планированию и инвестициям Игорь Кабец.

Как сообщает источник «URA.RU», в течение ближайших 30 дней гордума запустит процедуру выборов нового главы Первоуральска. Она сформирует конкурсную комиссию, которая отберет как минимум двух кандидатов на освободившийся пост. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее число голосов на последующем заседании муниципального законодательного органа.

Управленческий кризис в городе начался с того, что 12 апреля по итогам обысков был арестован начальник управления архитектуры города Константин Гартман. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». После этого добровольно уволились несколько вице-мэров. И, как ранее сообщало «URA.RU», 24 апреля подал в отставку бывший глава города Валерий Хорев.

Константин Джултаев
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