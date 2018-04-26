В Первоуральске нашли замену уволившемуся после обысков мэру

26 апреля депутаты Первоуральской городской думы единогласно избрали временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. Им стал действующий заместитель мэра по стратегическому планированию и инвестициям Игорь Кабец.
Как сообщает источник «URA.RU», в течение ближайших 30 дней гордума запустит процедуру выборов нового главы Первоуральска. Она сформирует конкурсную комиссию, которая отберет как минимум двух кандидатов на освободившийся пост. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее число голосов на последующем заседании муниципального законодательного органа.
Управленческий кризис в городе начался с того, что 12 апреля по итогам обысков был арестован начальник управления архитектуры города Константин Гартман. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». После этого добровольно уволились несколько вице-мэров. И, как ранее сообщало «URA.RU», 24 апреля подал в отставку бывший глава города Валерий Хорев.