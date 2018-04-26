{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
11:49  26 апреля 2018 2

В соцсетях сравнили вид сзади первых леди США и Франции. «Макрон, покорми жену!» ФОТО

Женщины облачились в похожие наряды белого цветаФото: Jacquelyn Martin/AP/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил США с официальным визитом. На одном из официальных мероприятий первых леди двух стран сфотографировали со спины, после чего их имидж стал предметом обсуждения среди пользователей интернета.

Меланья Трамп и Брижит Макрон выбрали схожие наряды белого цвета для одного из официальных мероприятий. Пользователи развлекательного портала «Я плакалъ» принялись обсуждать, у кого лучше «вид сзади», отдавая предпочтение Меланье. «Это все потому, что шляпы нет… Макрон, покорми жену!.. Сразу видно, что учителя в любой стране зарабатывают мало, а олигархи много… Так сказать, разница налицо… Это как девушки берут страшненьких подружек, чтобы подчеркнуть свою красоту… Просто кость унылая», — шутят подписчики обсуждения.

Фото: www.yaplakal.com

Другие заступились за Брижит Макрон, указав на разницу в возрасте. «А ноги красивее у Бриджит между тем… Правды ради, там и разница в возрасте в полтора раза… Зато не силиконовая. Это делает ей честь… Справа юбка другого покроя — более свободная… Чо накинулись? Посмотрел фото ее — нормальная, улыбчивая, ну худая, может. Добрее надо быть!.. Посмотрю на здешних критиков, как они будут выглядеть в 65 лет… А имеет ли размер место, если Бриджит явно счастливей в браке?» — оправдали различия во внешности пользователи.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров