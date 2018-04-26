11:49 26 апреля 2018 2

Женщины облачились в похожие наряды белого цвета Фото: Jacquelyn Martin/AP/TASS

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил США с официальным визитом. На одном из официальных мероприятий первых леди двух стран сфотографировали со спины, после чего их имидж стал предметом обсуждения среди пользователей интернета.

Меланья Трамп и Брижит Макрон выбрали схожие наряды белого цвета для одного из официальных мероприятий. Пользователи развлекательного портала «Я плакалъ» принялись обсуждать, у кого лучше «вид сзади», отдавая предпочтение Меланье. «Это все потому, что шляпы нет… Макрон, покорми жену!.. Сразу видно, что учителя в любой стране зарабатывают мало, а олигархи много… Так сказать, разница налицо… Это как девушки берут страшненьких подружек, чтобы подчеркнуть свою красоту… Просто кость унылая», — шутят подписчики обсуждения.

Фото: www.yaplakal.com

Другие заступились за Брижит Макрон, указав на разницу в возрасте. «А ноги красивее у Бриджит между тем… Правды ради, там и разница в возрасте в полтора раза… Зато не силиконовая. Это делает ей честь… Справа юбка другого покроя — более свободная… Чо накинулись? Посмотрел фото ее — нормальная, улыбчивая, ну худая, может. Добрее надо быть!.. Посмотрю на здешних критиков, как они будут выглядеть в 65 лет… А имеет ли размер место, если Бриджит явно счастливей в браке?» — оправдали различия во внешности пользователи.