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Главные новости Курганской области
13:13  26 апреля 2018 0

В доме скандального курганского застройщика коммунальное ЧП. «Жить уже невозможно»

Пресс-тур по новостройкам Кургана, жилой дом, улица дзержинского31а, новостройки кургана
Жители дома 31а по ул. Дзержинского две недели сидят без водыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане жители новостройки по улице Дзержинского, 31а, жалуются на коммунальное бедствие, оставившее квартиры сразу без горячей и холодной воды. По словам жильцов, воды нет уже две недели, а управляющая компания не предпринимает никаких действий.

Как рассказал «URA.RU» житель дома Юрий, с 12 апреля подвал дома затоплен канализационными водами. «Дикая вонь стоит до десятого этажа. Нет водоснабжения — ни холодного, ни горячего. Нет подвоза воды к дому. Дом сдавался частично под федеральные программы переселения и обеспечения жильем молодых семей. Многие семьи с маленькими детьми — без воды жить уже невозможно», — рассказал владелец квартиры.

В управляющей компании «Уют», по словам Юрия, сначала «сделали вид, что не знали об аварии», затем сослались на работу «Водного союза», а позже заявили, что откачивать воду из подвала нечем. «Сейчас нам говорят, что вода в подвале не прибывает, хотя видно, что это не так. Говорят, что водоснабжения нет из-за сгоревшего в подвале датчика, новый датчик заказали в Казани, когда он придет, неизвестно», — говорит собеседник. Жильцы пишут жалобы в Государственную жилищную инспекцию.

Заместитель начальника ГЖИ Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «URA.RU» не исключил строительный брак. В этом случае в ситуацию должен был вмешаться застройщик Владимир Баскаль, поскольку в течение пяти лет после сдачи дом находится на гарантии. В управляющей компании «Уют, которую возглавляет брат застройщика Виктор Баскаль, сообщили, что водоснабжение остановлено в связи с затоплением подвала и остановкой насоса,. Проблему обещают ориентировочно устранить 27 апреля.

Напомним: Владимир Баскаль проходит по делу главного налоговика Зауралья Владимира Рыжука. Предприниматель написал на чиновника заявление о вымогательстве взятки.

Анна Бояркина
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