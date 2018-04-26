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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:14  26 апреля 2018 0

Гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге отправят «бомжевать». ФОТО

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В отеле, где раскупили все места к ЧМ-2018, не подходят к телефонуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Гости чемпионата мира — 2018 в Екатеринбурге рискуют остаться без мест для проживания из-за закрытия торгового центра Guru на Репина, 22 (у него не было разрешения на ввод в эксплуатацию). В здании, помимо прочего, работал отель, в котором на дни мундиаля были забронированы все места. Если объект не откроют к чемпионату, найти новое жилье туристам будет крайне сложно.

Согласно открытым источникам, отель Guru располагает не самым значительным номерным фондом — всего 25 жилых помещений. Зато гостиница находится менее чем в 500 метрах от Центрального стадиона, где пройдут матчи ЧМ-2018, и любому болельщику было бы крайне удобно там расположиться. На сайте отеля при попытке выбрать дату проживания с 14 июня по 27 июня (дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге) появляется сообщение, что доступных номеров на это время нет.

Если ТЦ Guru не вернется к работе до ЧМ-2018, болельщики могут оказаться на улице. Ожидается, что во время чемпионата Екатеринбург посетят около 60 тысяч туристов. Как рассказал «URA.RU» директор отеля «Рингс» Наталья Бурнашева, в центре города найти свободные номера уже невозможно. В отелях в других районах еще есть незанятые, но только на время между играми. Как намерены поступить со своими клиентами в отеле Guru, неизвестно. На звонки с разных номеров здесь не отвечают второй день.

Игроки рынка считают, что туристам при худшем сценарии придется снимать частные квартиры в жилых домах втридорога. Достаточно открыть любой сайт с объявлениями, чтобы наткнуться, например, на такое предложение: «Сдам однокомнатную квартиру в новом районе Екатеринбурга Академическом, 12 000 р/сутки».

Согласно сайту все номера в отеле на время ЧМ-2018 забронированы
Фото: скриншот сайта отеля «Guru»

Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» сказал, что судебные приставы и прокуратура «выбрали не самое подходящее время для закрытия». «В целом это не должно отразиться на общем настроении, ведь отель маленький. Но репутационные потери могут быть, если среди жильцов окажутся какие-то активные блогеры», — заметил Мальцев.

Получить комментарий у собственника ТЦ Guru Евгения Тагинцева не удалось, он попросил журналиста «URA.RU» не звонить до окончания майских праздников. В Госжилстройнадзоре области «URA.RU» рассказали, что бизнесмен сейчас активно пытается решить проблему, но сколько на это уйдет времени, специалисты сказать затруднились. Ведь, кроме отсутствия нужных документов, в здании нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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