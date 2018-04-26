15:06 26 апреля 2018 0

Под Курганом снесли защиту над остановкой, где убивало молнией. «Люди обгорали, цепочки плавились»

Дачники просят установить навес на остановке, где в людей попадают молнии Фото: depositphotos.com © URA.RU Жители Кургана и Кетовского района жалуются на демонтаж остановочного навеса на трассе «Иртыш», который защищал дачников от непогоды и ударов молний. По словам старожилов, ранее на этом месте молния несколько раз попадала в ожидавших автобус людей. «Страшно, сколько там людей покалечило. Люди обгорали, на них плавились золотые цепочки. Были и смертельные случаи, после которых установили навес», — рассказали обеспокоенные дачники председателю объединения «Общественный контроль ЖКХ» Ивану Камшилову. Организация от лица заявителей обратилась к главе Кетовского района Владимиру Архипову с просьбой восстановить навес, но обращение было перенаправлено в ФКУ Управление дорог «Южный Урал». Так выглядела остановка на трассе «Иртыш», которой пользуются дачники пяти СНТ фото: предоставлено Иваном Камшиловым «Из Упрдора ответа мы так и не получили. Однако обеспечение безопасности людей и создания условий для предоставления транспортных услуг — это обязанность районных властей», — отметил Камшилов в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Организация направила на имя Архипова повторное обращение, в котором говорится, что в случае «несчастных случаев ответственность ляжет в том числе и на органы муниципальной власти района». Люди просят главу взять вопрос о восстановлении остановки под личный контроль. Оперативно получить комментарий у главы района Владимира Архипова не удалось. В приемной районной администрации сообщили, что он уехал в финуправление области, а его заместители разъехались по району.