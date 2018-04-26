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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
15:06  26 апреля 2018 0

Под Курганом снесли защиту над остановкой, где убивало молнией. «Люди обгорали, цепочки плавились»

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, молния, дорога, торнадо, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия, штормовой ветер
Дачники просят установить навес на остановке, где в людей попадают молнииФото: depositphotos.com © URA.RU

Жители Кургана и Кетовского района жалуются на демонтаж остановочного навеса на трассе «Иртыш», который защищал дачников от непогоды и ударов молний. По словам старожилов, ранее на этом месте молния несколько раз попадала в ожидавших автобус людей.

«Страшно, сколько там людей покалечило. Люди обгорали, на них плавились золотые цепочки. Были и смертельные случаи, после которых установили навес», — рассказали обеспокоенные дачники председателю объединения «Общественный контроль ЖКХ» Ивану Камшилову. Организация от лица заявителей обратилась к главе Кетовского района Владимиру Архипову с просьбой восстановить навес, но обращение было перенаправлено в ФКУ Управление дорог «Южный Урал».

Так выглядела остановка на трассе «Иртыш», которой пользуются дачники пяти СНТ
фото: предоставлено Иваном Камшиловым

«Из Упрдора ответа мы так и не получили. Однако обеспечение безопасности людей и создания условий для предоставления транспортных услуг — это обязанность районных властей», — отметил Камшилов в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Организация направила на имя Архипова повторное обращение, в котором говорится, что в случае «несчастных случаев ответственность ляжет в том числе и на органы муниципальной власти района». Люди просят главу взять вопрос о восстановлении остановки под личный контроль.

Оперативно получить комментарий у главы района Владимира Архипова не удалось. В приемной районной администрации сообщили, что он уехал в финуправление области, а его заместители разъехались по району.

Анна Бояркина
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