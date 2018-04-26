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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:40  26 апреля 2018 0

В Екатеринбурге запретят продавать алкоголь ради четырех матчей ЧМ-2018

Пивной фестиваль в Заречном. Jaws Fest, пиво, пивной кран, разливное пиво
Запрет на продажу спиртного касается только магазиновФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Администрация Екатеринбурга будет запрещать продажу алкоголя (в том числе пива) в городе во время чемпионата мир — 2018. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии, сейчас готовится проект постановления, по которому спиртосодержащие напитки нельзя будет продавать в дни матчей: за два часа до игры, во время игры и в течение часа после матча.

В мэрии уточнили, что запрет будет действовать только в двухкилометровой зоне вокруг стадиона и только для магазинов. «Кроме того, есть указ президента РФ №202, к котором рекомендуется за день до матча и в день матча не продавать алкоголь в стеклянной таре. Это касается торговли и общепита», — заметили в пресс-службе.

Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут четыре матча. Играть будут сборные Египта и Уругвая (15 июня), Франции и Перу (21 июня), Японии и Сенегала (24 июня), Мексики и Швеции (27 июня).

Ранее «URA.RU» писало, что гости ЧМ-2018 в Екатеринбурге могут остаться на улице во время мундиаля. Дело в том, что в городе закрыли отель, в котором на июнь были забронированы все номера. Как администрация гостиницы поступит со своими будущими клиентами, пока непонятно.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
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