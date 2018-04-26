17:54 26 апреля 2018 0

Из-за протекающей крыши в школе рушатся потолки Фото предоставлено жителями села Нижнее

В Куртамышском районе Курганской области родители и учителя пытаются привлечь внимание к качеству только что возведенной школы в селе Нижнее. Об окончании ее строительства чиновники отчитались еще в конце 2017 года. Однако в здании, где буквально со дня на день готовятся отпраздновать новоселье, протекает крыша. Жители села, которые наблюдали за стройкой, уверены, что школа возведена с нарушениями и попросту опасна для тех, кто будет находится внутри.

О проблемах новой школы «URA.RU» рассказали местные жители. «Строили на наших глазах, стены — два кирпича и между ними утеплитель. На них положили перекрытия второго этажа, крышу. Конечно, мы не специалисты, но мы уверены, что здание может просто развалиться, тем более что сейчас потолки и стены мокрые», — сообщают жители села. Свои опасения они изложили в письме, которое направили областные департаменты образования и строительства.

В спортзале капает с потолка и мокнут снены Фото предоставдено жителями села Нижнее

«Школу хотели открывать еще к выборам президента, но крыша потекла и церемонию отложили. Сейчас называют новые даты, но, если пойдет дождь, в школу будет не зайти», — рассказывают учителя местной школы, которые попросили не называть их имена. В доказательство своих слов они предъявили фотографии, на которых видны дыры в потолке, свисающие провода и ведра на полу. Также недоумение учителей вызвало то обстоятельство, что на церемонию открытия школы с них собирают взносы по 200 рублей.

Директор школы Владимир Кирьянов отказался комментировать ситуацию. Он заявил, что это не телефонный разговор. В приемной департамента строительства подтвердили, что получали письмо по поводу новой школы в селе Нижнем, однако добавили, что еще не успели подготовить на него ответ.

С учителей собирают деньги Фото предоставлено жителями села Нижнее

Пресс-секретарь областного департамента образования Снежана Трофимец со ссылкой на районный отдел образования уточнила, что школа в Нижнем еще не принята. «Буквально накануне была проверка Роспотребназдора, которая смотрела выполнение предписаний, замечаний не было высказано, сейчас ждут письменного ответа, чтобы закончить все процедуры», — рассказала Трофимец. Она добавила также, что со стороны руководства не было никаких указаний о сборе средств на церемонию открытия. «Может, это какая-то инициатива на местах», — предположила она.