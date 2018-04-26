В Екатеринбурге пойман серийный маньяк, насиловавший женщин 26 лет

17:32 26 апреля 2018 0

Маньяка обвиняют в 32 преступлениях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге пойман сексуальный маньяк, насиловавший, по данным следствия, несовершеннолетних девушек и женщин. Первое преступление было совершено еще в 1992 году, а остальные в 2009—2014 годах.

«47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем и с изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Грабеж» и «Разбой».

Маньяк ловил женщин в малолюдных местах. Чтобы запугать и сломить сопротивление, он угрожал им убийством, применял нож. В большинстве случаев он еще и грабил своих жертв.