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26 апреля 2018
25 апреля 2018
17:52  26 апреля 2018 0

«Пассаж» в Екатеринбурге могут закрыть уже через месяц

Екатеринбург с крыши здания правительства СО, тц пассаж, высотная съемка
Заседание суда, на котором решится судьба ТЦ, состоится 29 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ТРЦ «Пассаж» в Екатеринбурге могут закрыть уже 29 мая. В этот день состоится заседание Чкаловского районного суда, который рассмотрит иск о «запрете эксплуатации торгового центра до устранения нарушений требований пожарной безопасности». Истцом выступила прокуратура Свердловской области.

Все крупные торговые центры Екатеринбурга были проверены после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в огне погибли 60 человек. Нарушения пожарной безопасности были выявлены практически в каждом; грубые — в ТЦ «Пассаж», «Гринвич», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс».

Руководитель отдела рекламы ТЦ «Пассаж» и «Гринвич» Илья Клюжин отказался давать комментарии относительно назначенного судебного слушания. Ранее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» он заявлял, что «замечания не носят критического характера и не создают угрозы человеческим жизням. По его словам, «большинство из выявленных замечаний уже устранены, а оставшиеся будут устранены в ближайшее время, мы прямо сейчас над этим работаем».

Екатерина Кудрявцева
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