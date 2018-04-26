19:08 26 апреля 2018 0

Роспотребнадзор призывает зауральцев избегать контактов с безнадзорными животными Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральцы продолжают подвергаться нападениям животных. С января по март текущего года в медицинские учреждения области с укусами обратились 452 человека. Шестеро из них пострадали от зубов диких хищников — лис и енотовидных собак. Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь: поставлены вакцины от бешенства и назначено профилактическое лечение. По данным ветеринарной службы Курганской области, в первом квартале 2018 года на бешенство проверено 20 диких животных. Заболевание зарегистрировано у одной лисы и одной енотовидной собаки.

По сравнению с прошлым годом число обращений с укусами хищников в Курганской области сократилось на 19,3%: с января по март 2017 года от зубов диких и домашних животных пострадали 560 человек. Тем не менее, в Роспотребнадзоре призывают зауральцев быть предельно осторожными и избегать контактов с безнадзорными животными. При укусах следует незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи.