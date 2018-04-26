Родченков отказался от обвинений российских спортсменов в допинге

20:30 26 апреля 2018 0

Главный информатор WADA заявил, что говорил лишь о планах по применению допинга Фото: maximmir71, Instagram

Информатор WADA по делу о существовании государственной системы допинга в России Григорий Родченков заявил, что никогда не видел, как российские атлеты пили его «коктейль». Об этом он заявил на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Женеве.

Он рассказал, что никогда не занимался распространением «Дюшеса» (так называемый «допинговый» коктейль разработки Родченко) и не видел, чтобы российские спортсмены или их тренеры получали рекомендации по его употреблению, пишет RT. Кроме того, Родченков не присутствовал при каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. В частности, он сказал, что не может достоверно говорить о том, что спортсмены сдавали проверяющим специально заготовленную чистую мочу.

Когда информатору указали на то, что часть его показаний расходится с предыдущими заявлениями, он от всего открестился, сказав, что говорил лишь о планах, а не о реальных событиях, сообщает агентство Nation News. Именно из-за показаний Родченкова Россия лишилась нескольких медалей по итогам Олимпиады 2014 года в Сочи. Также сборной нашей страны было запрещено участвовать в Играх-2018 в Южной Корее.