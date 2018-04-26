Путин рассказал об уникальном супероружии России

22:11 26 апреля 2018 0

Президент рассказал, кто создал уникальные оборонные комплексы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодые российские специалисты за семь лет разработали мощную боевую систему. Об этом на встрече с ректорами отечественных университетов рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании (Федеральному Собранию — прим. ред.) я говорил об этом: у нас создаются очень современные, уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой», — приводит РИА «Новости» слова президента. Владимир Путин рассказал об этом, комментируя жалобу ректора Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолия Александрова на то, что вузам тяжело наладить работу с оборонными предприятиями, пишет агентство Nation News.

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