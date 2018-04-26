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26 апреля 2018
22:59  26 апреля 2018 0

Бывший украинский министр рассказал, кто расстреливал людей на Майдане

События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, протесты, площадь независимости, народное вече
В результате атак были убиты десятки демонстрантов и силовиковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время Майдана в 2014 году в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов. Об этом рассказал экс-министр обороны Украины Виталий Захарченко.

«Первые — те, которые во всем признаются и открыто с охотничьим оружием вышли на «майдан», вторая группа — «грузинские снайперы». Третья — «третья сила», — цитирует беглого экс-министра ТАСС. По его словам, последняя группа была наиболее подготовлена. Они, по словам Захарченко, появились и исчезли с площади тайно. «Придет время, и мы назовем фамилии этих людей. Сегодня это небезопасно», — добавил он.

Заявление Захарченко сделал на пресс-конференции свидетелей по делу о госизмене со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. Экс-глава оборонного ведомства признался, что собирает факты о произошедшем с 2014 года и ему, благодаря соратникам в силовых структурах страны, удалось вывезти и сохранить много информации по данным преступлениям.

В результате обстрелов в Киеве в 2014 году погибли десятки людей, среди которых были демонстранты и представители силовых структур. Личности всех стрелявших до сих не раскрыты.

Семен Гринберг
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