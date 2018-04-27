Создатель «Новичка» заявил, что такого вещества не существует

Яда с названием «Новичок» не существует. Об этом заявил химик Владимир Углев, один из разработчиков нервно-паралитического вещества А-234, которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
«Говорят о веществе „Новичок“, но Лавров совершенно прав, когда говорит, что не было такого вещества. Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все», — цитирует ученого «Коммерсант». Углев считает британскую версию отравления Скрипалей более правдоподобной, нежели российскую. По его мнению, экс-шпиона и дочь отравили через дверную ручку, на которую и нанесли токсичное вещество А-234. Свои доводы ученый объяснил простотой процедуры.
«Допустим, в маленький пенал типа женской помады помещают тюбик с веществом. Человек мог провезти его спокойно, никаких следов нет. Он подошел к двери Скрипаля, надел перчатки, открыл тюбик, нанес вещество на ручку, назад в карман засунул, перчатки снял. Когда наносил — задержал дыхание. Потом где-нибудь скинул в болото или в озеро, — и он чистый», — предположил химик. Он добавил, что пострадавшие не умерли, так как получили маленькую дозу. «Исполнители поступили чрезвычайно глупо. Скрипали могли быть в перчатках или, как нормальные люди, придя домой, помыли руки с мылом», — пояснил Углев.
Напомним, Британия утверждает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в 4 марта веществом «Новичок» российского происхождения. В МИД РФ назвали «Новичок» нервно-паралитическим газом и отметили, что в России такое вещество никогда не производилось, не хранилось и не состояло на вооружении. Недавно британская полиция и спецслужбы индентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении, писала «Национальная служба новостей».