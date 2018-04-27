Оперная дива Анна Нетребко порадовала поклонников фотографиями с отдыха на пляжах Флориды. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике. Большинство пользователей оценили не только красоту Нетребко, но и качество загара.
На снимке оперная дива позирует в шляпе и купальнике. Фотография собрала несколько сотен хвалебных комментариев. «Нельзя быть красивой такой, Анна», «Красотка. Настоящая русская женщина. Не перестаю Вами восхищаться!», «Персик», «Сочная красотка», «Милая конфетка Анечка с витамином D».
Некоторые пользователи обратили внимание на красный цвет кожи певицы. Особо обеспокоенные подписчики давали советы по уходу за обгоревшей кожей: «Сметана помогает», «Кокосовое масло спасет ситуацию!».
Недавно Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на шоу «Алладин» в лондонском театре. Как оказалось, билеты на места, которые приобрела семья, уже были ранее проданы другим ценителям искусства.