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27 апреля 2018
09:47  27 апреля 2018 2

Поклонники оценили откровенный снимок обгоревшей Анны Нетребко. «Сочная красотка». ФОТО

Певица выложила фотографию с семейного отдыха в МайамиФото: аккаунт Анны Нетребко в Instagram

Оперная дива Анна Нетребко порадовала поклонников фотографиями с отдыха на пляжах Флориды. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте фото в купальнике. Большинство пользователей оценили не только красоту Нетребко, но и качество загара.

На снимке оперная дива позирует в шляпе и купальнике. Фотография собрала несколько сотен хвалебных комментариев. «Нельзя быть красивой такой, Анна», «Красотка. Настоящая русская женщина. Не перестаю Вами восхищаться!», «Персик», «Сочная красотка», «Милая конфетка Анечка с витамином D».

Некоторые пользователи обратили внимание на красный цвет кожи певицы. Особо обеспокоенные подписчики давали советы по уходу за обгоревшей кожей: «Сметана помогает», «Кокосовое масло спасет ситуацию!».

Недавно Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на шоу «Алладин» в лондонском театре. Как оказалось, билеты на места, которые приобрела семья, уже были ранее проданы другим ценителям искусства.

Павел Маркуш
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