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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
11:28  27 апреля 2018 0

В Кургане произошло ДТП с участием танка. ВИДЕО

Городские разбитые дороги. Курган, памятник, танк
В ДТП никто не пострадалФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана стали свидетелями необычного ДТП. На автомобильном кольце возле ТЦ «„ГиперСити“» водитель «Волги» не справился с управлением и влетел в постамент пьедестала «Памятник танкистам». Случайные свидетели смогли снять исход аварии на видео.

На кадрах ролика, размещенного в группе «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте», заметно, что машина не просто задела постамент, а въехала прямо в его центр. Кроме того, видно, что на место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД.

В комментариях к посту подписчики группы в юмористической форме пытались установить виновника аварии: «Понаставят танков, не объехать, не пройти», «Танк по страховке получит, это подстава», «Танк виновник, у него помеха справа», «Надо водителя с танка опрашивать. Все станет ясно, когда его опросят».

В городском отделе пропаганды управления ГИБДД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что авария произошла 26 апреля в 22:19. «За рулем автомобиля „ГАЗ“ находился 50—летний водитель. К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются».

Павел Маркуш
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