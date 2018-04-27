Жители Кургана стали свидетелями необычного ДТП. На автомобильном кольце возле ТЦ «„ГиперСити“» водитель «Волги» не справился с управлением и влетел в постамент пьедестала «Памятник танкистам». Случайные свидетели смогли снять исход аварии на видео.
На кадрах ролика, размещенного в группе «Типичный Курган» социальной сети «ВКонтакте», заметно, что машина не просто задела постамент, а въехала прямо в его центр. Кроме того, видно, что на место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД.
В комментариях к посту подписчики группы в юмористической форме пытались установить виновника аварии: «Понаставят танков, не объехать, не пройти», «Танк по страховке получит, это подстава», «Танк виновник, у него помеха справа», «Надо водителя с танка опрашивать. Все станет ясно, когда его опросят».
В городском отделе пропаганды управления ГИБДД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что авария произошла 26 апреля в 22:19. «За рулем автомобиля „ГАЗ“ находился 50—летний водитель. К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются».