11:24 27 апреля 2018 0

Студенты заявили, что сожалеют о поступке, но в УрФУ все равно предлагают их отчислить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Уральского федерального университета им. Б.Ельцина (УрФУ) в Екатеринбурге хотят отчислить троих студентов за фотографию в немецкой форме. В соцсети попала служебная записка от управления безопасности на имя ректора вуза Виктора Кокшарова. В документе говорится, что на странице одного из учащихся во «ВКонтакте» был размещен снимок молодого человека в форме дивизии СС «Мертвая голова», а к нему было прикреплено аудио «Немецкий марш — Музыка третьего рейха».

Согласно документу, о фотографии в соцсети сообщил аноним. Письмо сначала было направленно на электронный ящик Института новых материалов и технологий, откуда его переслали в службу безопасности. В служебной записке говорится, что под отчисление рискуют попасть два студента из группы 172013 и один из группы 172011.

Служба безопасности начала проверку, в ходе которой студенты объяснили, что публикация снимка была шуткой. Один из них указал, «что в рамках участия в конкурсе «Мистер ИННМит 2018» участвовал в фотосессии, после которой его товарищ неудачно пошутил, прикрепив его лицо с фотографии на фотографию человека в немецкой форме и выложил полученную фотографию на его странице «ВКонтакте».

Картинка провисела на стене два дня, пока ее не заметили в вузе. После начавшейся проверки, студенты удалили пост. Они заявили работникам службы безопасности, что сожалеют о поступке и крайне негативно относятся к межрасовым распрям. Однако в службе безопасности считают, что молодых людей всеравно надо отчислить «за совершение аморального поступка». «Все трое до сих пор не понимают, зачем, а главное над чем они пошутили», — говорится в документе.

Оперативно получить комментарий в УрФУ не удалось. В медиацентре попросили позвонить директору Алексею Фаюстову, однако он не взял трубку.

Фото: «Типичный Екатеринбург»