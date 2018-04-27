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12:07  27 апреля 2018 2

Тюменские водители устроили бунт в аэропорту Рощино. «Акция — бесплатной парковки больше нет!» ФОТО

Торжественное открытие аэропорта
Новая акция возмутила тюменцевФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские водители сегодня утром, 27 апреля, устроили настоящий бунт на парковке аэропорта Рощино. В итоге администрация решила отменить объявленную до этого акцию «Полчаса с выгодой». Автовладельцев оскорбило то, что по акции их обязали платить за то время, которое ранее было бесплатным.

Информация о новой акции на парковке в Рощино появилась утром в соцсетях и на популярном форуме автолюбителей Car72.ru. Люди написали, что бесплатные 15 минут парковки в аэропорту теперь стали платными. «В аэропорту Рощино „акция“ — бесплатной парковки больше нет! Как-то это неправильно и беспределом попахивает, не находите? Предлагаю таксистам брать 50 рублей плюсом или высаживать пассажиров на заправке у кольца, ибо остановка дальше везде запрещена. Недовольства пусть аэропорту высказывают. Насколько это законно вообще — лишать людей права подъехать без мзды к аэропорту?» — написал один из участников группы «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Кроме того, в соцсетях тюменцы написали, что на улице Сергея Ильюшина, рядом с Рощино, обочины дороги перекрывают бетонными блоками, чтобы там не парковались машины. «Хотя там места для парковки отсыпаны срезкой и запрещающих знаков нет. Делается это для того, чтобы люди парковались на платных стоянках», — предположил автор Slam Dog.

Объявление о проведении акции уже убрано
Фото: Car72.ru

Недовольные новой акцией водители отодвинули заграждение и выехали с парковки без оплаты, пишут люди. «Там потом полусферу сдвинули и через бордюр перескакивали. Крузаки, лексусы, солярисы, мерседесы седаны». Один из пользователей сообщил, что объявление об акции уже сняли. «Еще б не сняли — там парковщик в зеленом жилете хоть с зубами остался, бросили бедолагу одного на амбразуру, — написал другой. — За полтинник бетонную сферу на попа поставили, на удивление шлагбаумы не завернули».

В аэропорту Рощино корреспонденту «URA.RU» сообщили, что акция уже отменена, поскольку не просто не встретила понимания у водителей, но даже вызвала недовольство. «Акция была запущена в тестовом режиме. Люди жалуются на стоимость парковки, на время, вносят свои предложения, и мы хотим найти такой вариант, который был бы комфортен всем: и автолюбителям, и таксистам, и пассажирам», — пояснили в Рощино. Ситуацию с установкой бетонных блоков на улице Ильюшина в аэропорту комментировать отказались, пояснив, что Рощино к этому решению не имеет отношения.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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