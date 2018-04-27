12:24 27 апреля 2018 3

За прошлый год Зауралье покинули более 5 тысяч жителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области растет миграционная убыль населения. По итогам прошлого года в регион прибыло менее 28 тысяч человек, а убыло более 33 тысяч жителей. Разница между приехавшими и уехавшими превысила 5,1 тыс. человек. Такие данные приводит Свердловскстат.

В 2016 году по этой же причине Зауралье недосчиталось 4,8 тысячи жителей. Впрочем, до рекорда 2005 года еще далеко: разница между прибывшими и убывшими тогда превышала 12 тысяч человек.

Из России в 2017 году уехали свыше 1,2 тысячи зауральцев, 35 из них — в дальнее зарубежье. В то же время из других стран в Курганскую область приехало более 2,1 тысячи человек. Массово покидает Зауралье городское население — самые крупные населенные пункты региона потеряли не менее 3,5 тысячи жителей. Наиболее заметна для региона убыль женского населения, которая по итогам прошлого года превысила 3,2 тысячи человек (более 62% от общей миграционной убыли).

Согласно официальным данным, население Курганской области по состоянию на 1 января 2018 года составляло 845,5 тысячи человек. Для сравнения, еще в 2003 году в регионе насчитывалось более миллиона жителей. Наиболее остро стоит вопрос оттока молодежи и людей трудоспособного возраста. Причины, по которым молодые люди уезжают из Зауралья, чаще всего банальны: в других регионах более высокие зарплаты, более развитая инфраструктура и больше перспектив для развития.