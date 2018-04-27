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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:02  27 апреля 2018 0

Суд вынес решение по иску экс-наркоторговца к мэру Екатеринбурга. Ройзман рассказывал про «бутерброды с какашками»

Октябрьский суд, Ройзман (необработанные). Екатеринбург
Бывший наркоторговец требовал с Ройзмана 650 тысяч рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

В пятницу, 27 апреля, в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось слушание по иску Алексея Андреева против мэра города Евгения Ройзмана, где бывшему осужденному за наркоторговлю отказали в удовлетворении претензий. С градоначальника он просил 650 тысяч рублей в счет моральной компенсации за то, что Ройзман публично оскорблял его.

Во время судебного заседания выяснилось, что мэр Екатеринбурга после задержания Андреева в своем блоге писал, что тот «симулирует сумасшествие», пытаясь уйти от ответственности, когда мужчину задержали за наркоторговлю. Тогда Ройзман эмоционально писал, что Андреев «ел бутерброды с какашками, но обмануть врачей не удалось». Эксперты признали наркоторговца вменяемым, и он получил 6 лет и 7 месяцев колонии.

Кроме того, мэра Екатеринбурга сообщал, что, пока Андреев проживал в столице Урала, ему помогали родители, а когда те сами попросили помощи, тот им отказал. Ройзман назвал его подонком. В ходе судебного слушания было оглашено заключение лингвистической экспертизы профессора кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики Уральского федерального университета Юрия Казарина, в котором было сказано, что, согласно конвенции прав человека, свобода допускает право распространения сведений, которые могут оскорблять и шокировать.

Октябрьский суд, Ройзман (необработанные). Екатеринбург
По словам Ройзмана, Андреев был связан с экс-прокурором Карповым
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Историю с задержанием Андреева мэр Екатеринбурга назвал самой крупной операцией по спайсам в России. «У Андреева нашли несколько кг готового наркотика, 200 кг прекурсоров, потом еще около 70 кг готового, порядка 80.000.000 денежных переводов в Китай, десятки миллионов налички (только за то, чтоб ему дали убежать во время задержания, он сразу предложил 30.000.000.), квартиры, гаражные боксы, машины, мотоциклы и тд», — писал Ройзман на своей странице в Facebook.

Также Ройзман напомнил, что Андреев фигурировал в деле бывшего прокурора Алексея Карпова, который в настоящее время отбывает срок за организацию серии заказных убийств. Мэр Екатеринбурга сообщал о том, что Карпов был связан с Андреевым. Мужчина оформил на экс-прокурора три квартиры, два гаражных бокса, BMW X5 и два мотоцикла, он также позволил снять с его карточки 50 миллионов рублей. Все это было сделано из-за того, что бывший прокурор обещал снизить ему срок. В результате Андрееву вынесли обвинительный приговор. Освободился он по УДО, а спустя два года после подал иск на Ройзмана.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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