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13:30  27 апреля 2018 0

Приставы закрывают ТЦ, связанный с легендарными тюменцами. Он даже внешне похож на «Зимнюю вишню»

Торговый центр
«Центральный» очень похож на злополучный кемеровский ТЦФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Центральный районный суд Тюмени запретил работу торгового центра «Центральный», расположенного на пересечении улиц Герцена и Мориса Тореза. Решение было принято по ходатайству прокуратуры, как мера предварительной защиты до официальных итогов рассмотрения дела. Ранее надзорное ведомство вскрыло в «Центральном» многочисленные нарушения, подобные тем, что были обнаружены в кемеровской «Зимней вишне», и направило в суд иск о приостановлении деятельности центра.

Как сообщили «URA.RU» в пятницу, 27 апреля, в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, решение суда должно быть исполнено незамедлительно. Служба судебных приставов уже получила соответствующие указания. Судебным и прокурорским мерам предшествовала проверка, которую надзорное ведомство провело совместно с МЧС.

Выяснилось, что в здании не работала система пожаротушения, с дымовых извещателей не были даже сняты защитные колпаки, на четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. Отдельного внимания был удостоен пятый этаж: там была сделана перепланировка и запасный выход оказался заблокирован. Также во время учебной эвакуации посетителям центра было проблематично найти путь к спасению. Общее количество вскрытых в «Центральном» нарушений составило более сотни.

Торговый центр "Центральный". Тюмень
Схема эвакуации в тюменском ТЦ «Центральный». Лабиринт
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Торговый центр "Центральный". Тюмень
Во время учений найти выход из торгового центра оказалось проблематично
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Эксплуатирует торговый центр «Центральный» ООО «УК Центр», который контролирует Ольга Кавалерова. Ранее Кавалерова входила в состав учредителей Некоммерческого партнерства «Торговый дом «Центральный»». Также, согласно базе данных «Контур.Фокус», в списке учредителей ранее фигурировали ООО «Компания «Атон» и ООО «Базис-Консалт», которые могут быть связаны с бизнесменами Сергеем Усольцевым и Рустамом Самкаевым.

70 лет Тюменской области. Торжественное празднование. Тюмень, усольцев сергей, семенова екатерина
Сергей Усольцев — один из известнейших политиков Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сергей Усольцев — в прошлом известный политический деятель Тюменской области. Он руководил региональным отделением «Единой России», занимал пост зампредседателя областной Думы, а также главы Тюменского района. Рустам Самкаев связан с крупным строительным бизнесом, владеет компанией «АИЖК». О лоббистских способностях бизнесмена в околополитических кругах тюменцев ходят легенды.

Иск прокуратуры на 44-х страницах, поданный против компаний, эксплуатирующих здание, будет рассмотрен 14 мая. Поводом для массовых проверок торговых центров послужила катастрофа, произошедшая в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Эльдар Булатов
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