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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
15:39  27 апреля 2018 0

Курганцев насмешил проект «зимнего» оформления города ко Дню Победы. «А можно без снега?» ФОТО

Концепцию бесплатно подготовили специалисты администрацииФото: kurgan-city.ru

Администрация Кургана обнародовала концепцию праздничного оформления города ко Дню Победы. Проект вызвал живые обсуждения в соцсетях: курганцы удивляются заснеженным пейзажам на фото и интересуются суммой, которую мэрия заплатила за незамысловатый дизайн.

В этом году город планируется украсить элементам в красных, желтых и оранжевых, белых тонах, а также в цветах георгиевской ленты. Предполагается оформление гирляндами и кронштейнами, архитектурная подсветка зданий, говорится к концепции. В администрации также представили схему праздничного убранства города и показали варианты оформления фонарей, остановок и сооружений плакатами, флагами и наклейками. В некоторых случаях использовались снимки, сделанные зимой.

Концепт вызвал неоднозначную реакцию у курганцев. «Только снега не надо, пожалуйста», «Прифотошопленные флажки уже называют концептом? Поди еще и тендер на них будет», «А сколько на это выделили денег?» — иронизируют комментаторы в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган». Нашлись и те, кому понравилась задумка: «Хорошо бы так», «На проспекте интересно вышло», — оценили пользователи.

Курганцы попросили не использовать в оформлении снег
Фото: kurgan-city.ru
Не всем горожанам понравилось качество исполнения концепции
Фото: kurgan-city.ru
В социальных сетях поинтересовались стоимостью проекта
Фото: kurgan-city.ru

В администрации города «URA.RU» пояснили, что на концепцию не потратили ни копейки из бюджета — ее бесплатно подготовили специалисты департамента архитектуры, строительства и земельных отношений. «В первую очередь, она предлагается предприятиям и организациям города как ориентир, какие элементы можно использовать в оформлении», — отметила руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова. Она добавила, что украшение города собственными силами администрации уже начато: на площади появились баннеры и растяжки, в скором времени оформят центральные улицы, а на основных путепроводах города — по улицам Некрасова и Бурова-Петрова — появится праздничная подсветка.

Вера Чернышева
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