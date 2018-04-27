Песков указал на путаницу в показаниях Родченкова

15:34 27 апреля 2018 0

По мнению пресс-секретаря президента, расхождения в заявлениях информатора доказывают его лживость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые заявления экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова доказывают, что он занимается клеветой. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов», — цитирует Дмитрия Пескова Life.ru.

Ранее стало известно, что Родченков опроверг некоторые из своих заявлений относительно российских атлетов. В частности, в новых показаниях, опубликованных Спортивным арбитражным судом (CAS), говорится, что информатор никогда лично не видел, чтобы спортсмены действительно принимали допинг или совершали какие-либо действия, чтобы это скрыть. «По словам доктора Родченкова, присутствие спортсменов в списке „Дюшес“ говорит о том, что они находились „под программой защиты“ и, следовательно, получали право на использование допингового коктейля. Однако он также подтвердил, что лично никогда не давал коктейль „Дюшес“ ни одному атлету и не видел, как они его употребляли», — цитирует документ телеканал RT.

Более того, Родченков заявил, что большая часть из того, что он говорил, была неправильно понята. По его словам, он не утверждал, что все эти нарушения имели место быть — он говорил лишь о том, что такие нарушения планировались.