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27 апреля 2018
26 апреля 2018
20:26  27 апреля 2018 0

В Кургане селянка, пытаясь убить сына и внуков, спалила дом

Дом Фальковых выгорел изнутри со всеми вещамиФото: Алена Шмакова

Курганцы собрали помощь для семьи Фальковых из села Белозерское, которая едва не погибла в начале недели при страшном пожаре. Несчастье произошло из-за матери главы семейства, которая из мести решила спалить дом, в котором находились взрослые и двое маленьких детей.

Пожар случился ночью 23 апреля. По словам Александра Фалькова, он проснулся от дыма, который шел снаружи, и сразу начал будить и выводить из дома жену и детей. «Убежали, в чем могли. Надышаться не успели, когда выбегали, я ожог получила и у сына волосы опалились», — поделилась Елена Фалькова с корреспондентом телекомпании «Область 45».

Дом, в котором только недавно сделали ремонт, выгорел изнутри полностью, вместе со всеми вещами и документами. После происшествия полиция задержала подозреваемую в поджоге — 54-летнюю мать Александра Галину Фалькову. «Мы накануне поругались. Она в полиции рассказала, что притащила газеты и подожгла», — рассказала Елена и уточнила, что свекровь часто употребляла спиртное. По информации правоохранительных органов, женщина угрожала спалить жилище своего сына неоднократно.

Соседи характеризуют Галину Фалькову как «не очень приветливую». В то же время на работе о ней отзываются положительно — женщина 17 лет занимает должность соцработника в селе. Сейчас она находится в отпуске, из полиции ее отпустили под подписку о невыезде.

Семья Фальковых временно проживает в доме родственников Александра. Односельчане помогли едой, мебелью и одеждой. Также к Фальковым пришла помощь из Кургана — привезли игрушки для детей, посуду и другие вещи. По словам Алены Шмаковой, которая доставила посылку и выступила инициатором сбора, вопрос с погорельцами стоит на учете главы Белозерского сельсовета. В администрации района семье предложили написать заявление на выплату компенсации.

Инна Касаткина
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