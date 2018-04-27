Судьбу южноуральского мэра-«двоечника» решит губернатор

20:55 27 апреля 2018 0

Васьков все еще надеется на поддержку со стороны губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Миасса, четвертого по величине города Челябинской области, готовит обращение на имя губернатора Бориса Дубровского. Народные избранники уведомят главу региону, что поставили второй подряд «неуд» мэру Геннадию Васькову, а это является основанием для отставки градоначальника. Об этом «URA.RU» сообщили в собрании депутатов. «Мы все сделаем в рамках правового поля», — заявили агентству в горсобрании Миасса.

Согласно ФЗ-131 «О местном самоуправлении», основанием для отставки главы муниципального образования является неудовлетворительная оценка его деятельности, данная два раз подряд собранием депутатов. Отчет Геннадия Васькова отклонили по итогам работы год назад, а сегодня, 27 апреля, вновь не приняли, что означает второй «неуд». По закону, депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу региона. Решение об отставке принимается на специальной сессии, с учетом мнения губернатора. «Пусть готовят бумаги», — сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Как сообщало «URA.RU», сессия, на которой сегодня отклонили отчет Васькова, была напряженной. Мэр упрашивал дать ему еще несколько дней, чтобы исправить недочеты. Но депутаты заявили, что у Васькова было предостаточно времени, так как отчет был еще в феврале. Когда подвели итоги голосования и стало ясно, что отчет отклонен, в зале раздались аплодисменты. Сам Васьков не отвечает на звонки «URA.RU». Сессию, где ему выставили «неуд» он прокомментировал «АИФ. Челябинск»: «Специалисты правового управления еще раз проверят законность сегодняшней ситуации. Я же приложу максимум усилий, чтобы политическая обстановка не сделала заложниками жителей города. У нас впереди много работы». Таким образом, Васьков дал понять, что уходить в отставку не собирается. По данным «URA.RU», он будет оспаривать решение собрания через суд. После сессии, собрав свой узкий круг, Васьков заявил, что уладит все проблемы с губернатором лично.

Борис Дубровский неоднократно высказывал претензии к Васькову. В октябре губернатор был в Миассе и публично отчитал мэра. Как стало известно «URA.RU», в губернаторской резиденции решение по Васькову — заставить уйти в отставку или дать возможность оспаривать «неуд» — примут после майских праздников. Какую-либо личную поддержку со стороны губернатора мэру Миасса в правительстве области опровергают. В кулуарах уже обсуждают кандидатуры на пост главы города. После ухода Васькова и. о. мэра станет один из депутатов. В числе кандидатов, которым могут оказать поддержку со стороны области, называют начальника управления транспорта мэрии Челябинска Романа Болотова и директора регионального «Агентства инвестиционного развития» Анатолия Лобко.