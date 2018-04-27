{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
20:55  27 апреля 2018 0

Судьбу южноуральского мэра-«двоечника» решит губернатор

Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, качели, васьков геннадий, дубровский борис, амур, купидон
Васьков все еще надеется на поддержку со стороны губернатораФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
все новости сюжета

Собрание депутатов Миасса, четвертого по величине города Челябинской области, готовит обращение на имя губернатора Бориса Дубровского. Народные избранники уведомят главу региону, что поставили второй подряд «неуд» мэру Геннадию Васькову, а это является основанием для отставки градоначальника. Об этом «URA.RU» сообщили в собрании депутатов. «Мы все сделаем в рамках правового поля», — заявили агентству в горсобрании Миасса.

Согласно ФЗ-131 «О местном самоуправлении», основанием для отставки главы муниципального образования является неудовлетворительная оценка его деятельности, данная два раз подряд собранием депутатов. Отчет Геннадия Васькова отклонили по итогам работы год назад, а сегодня, 27 апреля, вновь не приняли, что означает второй «неуд». По закону, депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу региона. Решение об отставке принимается на специальной сессии, с учетом мнения губернатора. «Пусть готовят бумаги», — сообщили «URA.RU» в правительстве области.

Как сообщало «URA.RU», сессия, на которой сегодня отклонили отчет Васькова, была напряженной. Мэр упрашивал дать ему еще несколько дней, чтобы исправить недочеты. Но депутаты заявили, что у Васькова было предостаточно времени, так как отчет был еще в феврале. Когда подвели итоги голосования и стало ясно, что отчет отклонен, в зале раздались аплодисменты. Сам Васьков не отвечает на звонки «URA.RU». Сессию, где ему выставили «неуд» он прокомментировал «АИФ. Челябинск»: «Специалисты правового управления еще раз проверят законность сегодняшней ситуации. Я же приложу максимум усилий, чтобы политическая обстановка не сделала заложниками жителей города. У нас впереди много работы». Таким образом, Васьков дал понять, что уходить в отставку не собирается. По данным «URA.RU», он будет оспаривать решение собрания через суд. После сессии, собрав свой узкий круг, Васьков заявил, что уладит все проблемы с губернатором лично.

Борис Дубровский неоднократно высказывал претензии к Васькову. В октябре губернатор был в Миассе и публично отчитал мэра. Как стало известно «URA.RU», в губернаторской резиденции решение по Васькову — заставить уйти в отставку или дать возможность оспаривать «неуд» — примут после майских праздников. Какую-либо личную поддержку со стороны губернатора мэру Миасса в правительстве области опровергают. В кулуарах уже обсуждают кандидатуры на пост главы города. После ухода Васькова и. о. мэра станет один из депутатов. В числе кандидатов, которым могут оказать поддержку со стороны области, называют начальника управления транспорта мэрии Челябинска Романа Болотова и директора регионального «Агентства инвестиционного развития» Анатолия Лобко.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров