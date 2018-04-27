21:46 27 апреля 2018 0

Контракт с Романом Шадриным истек в начале апреля Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Руководитель ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин, срок контракта которого истек в начале апреля, испробовал новый аттракцион. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня протестировал аттракцион „Автодром“. Ждем в гости!» — подписал Шадрин размещенную видеозапись. На ней он катается по площадке на небольшой машинке — все это происходит под песню Gangnam Style. Судя по всему, сам руководитель парка аттракционом остался доволен.

В комментариях к видео высказался главред одного из уральских СМИ Евгений Катыхин. «Был в парке отличный крытый автодром. Снесли, сделали открытый, который в дождь работать не будет», — недовольно написал он. Роман Шадрин сразу поспешил разубедить его. «Ну почему? Крытый разобрали, фан-зону делали. Да и небезопасный он уже был. Крытый стоит на верхней площадке. А на этот к концу лета крышу сделаем», — заверил он.

Екатеринбуржцы неоднократно критиковали деятельность Романа Шадрина в качестве директора ЦПКиО, за его отставку даже собирали подписи. Сам он не раз отвечал своим недоброжелателям в соцсетях, создавая еще больший резонанс вокруг своей персоны.