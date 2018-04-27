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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:46  27 апреля 2018 0

Директор ЦПКиО, которого не перестают критиковать горожане, теперь лично тестирует аттракционы. ВИДЕО

Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, шадрин роман
Контракт с Романом Шадриным истек в начале апреляФото: Алексей Колчин © URA.RU

Руководитель ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин, срок контракта которого истек в начале апреля, испробовал новый аттракцион. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня протестировал аттракцион „Автодром“. Ждем в гости!» — подписал Шадрин размещенную видеозапись. На ней он катается по площадке на небольшой машинке — все это происходит под песню Gangnam Style. Судя по всему, сам руководитель парка аттракционом остался доволен.

В комментариях к видео высказался главред одного из уральских СМИ Евгений Катыхин. «Был в парке отличный крытый автодром. Снесли, сделали открытый, который в дождь работать не будет», — недовольно написал он. Роман Шадрин сразу поспешил разубедить его. «Ну почему? Крытый разобрали, фан-зону делали. Да и небезопасный он уже был. Крытый стоит на верхней площадке. А на этот к концу лета крышу сделаем», — заверил он.

Екатеринбуржцы неоднократно критиковали деятельность Романа Шадрина в качестве директора ЦПКиО, за его отставку даже собирали подписи. Сам он не раз отвечал своим недоброжелателям в соцсетях, создавая еще больший резонанс вокруг своей персоны.

Дарья Корчак
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