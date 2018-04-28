{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:31  28 апреля 2018 1

«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, ан-124-100, самолет руслан
Авиакомпанию обвинили в убийстве 71 человекаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета, ранее заявившего, что перевозчик виновен в убийствах после крушения Ан-148 в Подмосковье. Компания уже отправила заявление в прокуратуру и следственное управление СК по Саратовской области.

Сотрудник МАК обратился в компанию для проведения проверки, однако никаких документов он не предоставил, пояснили в пресс-службе «Саратовских авиалиний». «Мы подали также запрос в МАК, уже пришел официальный ответ, что он — человек, обвинивший в убийстве сотрудников, — представляет интересы МАК», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Трагедия случилась 11 февраля 2018 года. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Судно потерпело крушение в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья, напоминает «Русская планета». На борту находился 71 человек, никто не выжил.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров