«Саратовские авиалинии» обвинили МАК в клевете

07:31 28 апреля 2018 1

Авиакомпанию обвинили в убийстве 71 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Саратовские авиалинии» заявила о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета, ранее заявившего, что перевозчик виновен в убийствах после крушения Ан-148 в Подмосковье. Компания уже отправила заявление в прокуратуру и следственное управление СК по Саратовской области.

Сотрудник МАК обратился в компанию для проведения проверки, однако никаких документов он не предоставил, пояснили в пресс-службе «Саратовских авиалиний». «Мы подали также запрос в МАК, уже пришел официальный ответ, что он — человек, обвинивший в убийстве сотрудников, — представляет интересы МАК», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Трагедия случилась 11 февраля 2018 года. Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Судно потерпело крушение в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья, напоминает «Русская планета». На борту находился 71 человек, никто не выжил.