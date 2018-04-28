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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:48  28 апреля 2018 1

Кремль рекомендовал чиновникам снизить публичную активность перед инаугурацией президента

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация президента России посоветовала членам кабинета министров и региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина «снизить медийную активность». По мнению политолога Аббаса Галлямова, решение связано с тем, что в официальной повестке дня не должно быть никаких иных событий федерального уровня.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 мая посетит ВДНХ, где состоится совещание по вопросам развития сельского хозяйства. Это мероприятие станет последним публичным событием, где он выступит в качестве действующего председателя нынешнего правительства, сообщает «Коммерсант». Последующие его рабочие дни пройдут в кабинете. «Никаких альтернатив президенту в официальной повестке быть не должно», — пояснил Галлямов.

Инаугурация Владимира Путина на четвертый президентский срок состоится 7 мая. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напоминает «Федеральное агентство новостей». После инаугурации Путина состав правительства будет изменен. Последнее заседание правительства в нынешнем составе состоялось в четверг, 26 апреля. После этой встречи Медведев поблагодарил подчиненных за проделанную работу и организовал фуршет, где некоторым из чиновников вручил правительственные награды — медали имени Столыпина I степени — за решение стратегических задач социально-экономического развития России.

Иван Шестак
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