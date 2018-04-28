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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:04  28 апреля 2018 0

Гордимся! На спецолимпиаде в Эмиратах Россию представит 17-летний свердловчанин. Хотя два года назад это казалось невозможным. ФОТО

Специальная олимпиада дает возможность людям с нарушением интеллекта добиться в жизни больших высотФото: Flikr

17-летний пловец Даниил Чибирев из свердловского города Серов будет представлять Россию на Специальной олимпиаде-2019 в Абу-Даби. Это главные мировые соревнования для людей с нарушением интеллекта. Даниил получил путевку на Игры, завоевав золотую медаль на всероссийской спартакиаде в Санкт-Петербурге, которая закончилась сегодня, 27 апреля.

«Я рада за Даниила. Это многолетний труд его и тренера Владимира Васильева. Если бы не спорт, Даниил остался бы в Серове, вероятно, трудился бы рабочим», — отметила исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.

Помимо плавания Свердловская область на всероссийской спартакиаде была представлена еще в женском футболе, рассказала «URA.RU» Бойко. Свердловские футболистки стали вице-чемпионками турнира, уступив в финальном матче команде из Омска. Так, они попали в резервную команду на Всемирные игры. Уже понятно, что несколько девушек попадут в российскую сборную. Сейчас уточняется, сколько: от одной до трех.

Даниил Чибирев (крайний справа) отправится на Игры в Эмираты
Фото: исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко

«Мы [в женском футболе] никогда не опускались ниже второго места, иногда уступали Москве, но наша команда всегда находится в лидерах, — сообщила Ольга Бойко, — например, в 2010 году девчонки стали чемпионками европейских игр в Варшаве, а в 2016 выиграли Первый кубок Балтийских стран. У команды очень славная история. Но в силу того, что мы немного ослабили свою работу, мы, к сожалению, проиграли».

Тимофей Жуков, вице-президент фонда «Город без наркотиков», также работающий с людьми с нарушением интеллекта, рассказал «URA.RU», что неудача женской сборной связана с тем, что практически два года Специальная Олимпиада в Свердловской области не финансировалась из бюджета. «Было непонятно, кто должен ее [Олимпиаду] содержать на балансе: министерство спорта или образования. С 2016 по 2018 годы ее не было. Но случилась встреча с губернатором [свердловской области Евгением Куйвашевым], на которой получилось объяснить ему в нескольких словах ситуацию. Буквально через месяц-два работа возобновилась [при минспорта], команды собрались».

Специальные игры, как и Олимпиада, проходят каждые два года — с чередованием на летние и зимние. Летняя специальная олимпиада пройдет в Абу-Даби с 14 по 21 марта 2019 года. Она соберет семь тысяч атлетов из 170 стран мира.

Екатерина Кудрявцева
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