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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
11:54  28 апреля 2018 0

Линия высокоскоростной железной дороги свяжет Курган и Челябинск

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, рельсы, вагон, железная дорога, ржд, железнодорожные пути, платформа, дорога
Курганцы смогут добраться до Челябинска за часФото: Анна Майорова © URA.RU

Курган и Челябинск свяжет высокоскоростная линия железной дороги. Спикер областной думы Дмитрий Фролов подтвердил в разговоре с «URA.RU», что подобную возможность рассматривает руководство РЖД.

Председатель думы уточнил, что речь идет о модернизации уже существующей линии и запуске скоростного состава «Ласточка». «В 2016 году уже проводили тестовый пробег, — отметил спикер. — Модернизация пройдет за счет РЖД, а сам поезд пока обсуждается».

По предварительным подсчетам, время, которое будут тратить пассажиры по пути из Кургана в Челябинск, может сократиться до одного часа. Сейчас на дорогу из одного города в другой требуется порядка трех часов.

Татьяна Жаткина
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