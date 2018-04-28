Линия высокоскоростной железной дороги свяжет Курган и Челябинск

Курганцы смогут добраться до Челябинска за час
Курган и Челябинск свяжет высокоскоростная линия железной дороги. Спикер областной думы Дмитрий Фролов подтвердил в разговоре с «URA.RU», что подобную возможность рассматривает руководство РЖД.
Председатель думы уточнил, что речь идет о модернизации уже существующей линии и запуске скоростного состава «Ласточка». «В 2016 году уже проводили тестовый пробег, — отметил спикер. — Модернизация пройдет за счет РЖД, а сам поезд пока обсуждается».
По предварительным подсчетам, время, которое будут тратить пассажиры по пути из Кургана в Челябинск, может сократиться до одного часа. Сейчас на дорогу из одного города в другой требуется порядка трех часов.