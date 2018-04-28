14:36 28 апреля 2018 0

Сейчас Юрий Тишенков отбывает срок за заказное убийство Фото: Youtube, «Вор в законе Ганс (Юрий Тишенков)»

Фильм про тюменского криминального авторитета Юрия Тишенкова, известного как Ганс, появился на популярном видеохостинге. В ролике использованы фотографии Ганса, а речь в фильме идет о «карьере» воровского авторитета, после заключения которого «в криминальном мире Тюмени воцарился хаос». При этом создан ролик был, очевидно, не в Тюмени и не тюменцами: географические названия голос за кадром произносит неверно.

В 18-минутном видео рассказывается о жизни Юрия Тишенкова, который первый срок получил за хулиганство в 16 лет и после этого надолго на свободе не задерживался. Ганс известен как основной противник так называемой «Десятки» — тюменского преступного сообщества, которое в 90-х несколько лет терроризировало город. «Десятка» считалась одной из самых сильных ОПГ Тюмени и состояла преимущественно из спортсменов. За пару месяцев 1992 года десятки коммерческих структур оказались под контролем «Десятки».

Фото: кадр из видео. Youtube, «Вор в законе Ганс (Юрий Тишенков)»

В этом же году лидер «Десятки» Рашид Янтемиров был застрелен на выходе из подъезда своего дома по улице Мельникайте. По данным правоохранительных органов, за смертью Рашида стоял вор в законе Юрий Тишенков, однако доказать это следствию так и не удалось», — рассказывается в фильме. Тишенкова задержали в 1994 году и инкриминировали ему и подельникам 11 умышленных убийств. Ганс получил шесть лет. Весной 2000 года он вышел из заключения и вернулся в Тюмень, где снова собрал вокруг себя местный криминалитет, «назначил смотрящих в городах Тобольске, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске», говорится в фильме. При этом ударения в названиях двух тюменских городов — Ялуторовска и Заводоуковска — поставлены неверно, на третий и четвертый слог соответственно.

Фото: кадр из видео. Youtube, «Вор в законе Ганс (Юрий Тишенков)»

Завершается фильм данными об очередном сроке Ганса — в 2010 году он получил 12 лет строгого режима. «На данный момент Юрий Тишенков отбывает наказание в ЖХ-385/18 в поселке Потьма, — сообщается в фильме. — Как утверждают некоторые представители криминального мира Тюмени, при Гансе был определенный порядок, существовали правила игры, пресекались выходки отморозков и беспредельщиков. У руководителей МВД была возможность вести диалог и каким-то образом контролировать преступность. На данный момент в Тюмени смотрящие меняются очень быстро, силовые структуры не опасаются их арестовывать. Можно констатировать, что в криминальном мире Тюмени на данный момент царит хаос». Ролик собрал больше 26 тысяч просмотров и более 70 комментариев. «Я, хоть был и маленьким в то время, но Дядька Юра давал жару всем в Тюмени. И был порядок, сейчас творится [непонятно что]… Давай про Зятька (криминальный авторитет Владимир Зятьков, — ред.), сейчас Зятек всем рулит в Сургуте и в Тюмени… А.У.Е. Ганс!!! Он не ОНГ, он настоящий вор», — пишут пользователи.

Фото: кадр из видео. Youtube, «Вор в законе Ганс (Юрий Тишенков)»

Известный тюменский краевед, экс-сотрудник РУ ФСБ Александр Петрушин предположил, что появление в Сети этого фильма может быть связано с тем, что срок заключения Юрия Тишенкова близится к концу. «Такое бывало, когда их приятели к окончанию срока пытались напомнить об этих авторитетах. Может, и в этом случае так. Кто сейчас помнит Ганса, кроме узких кругов?» При этом Александр Петрушин уверен, что сейчас в Тюмени вообще нельзя говорить об устоявшемся криминальном мире. «В привычном, „синем“ варианте криминального мира сейчас просто нет. Нет у нас профессиональной преступности, — подчеркнул он. — Но есть вот такое брожение: так называемые ветераны криминального мира, постаревшие, поседевшие и измотанные жизнью, вспоминают свою молодость, как и все остальные. Геологи, например, вспоминают, как они открывали месторождения, а у этих — другие воспоминания».