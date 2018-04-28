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28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
17:11  28 апреля 2018 0

В Тюмени спасатели доставили на свадьбу жениха, которого разлучила с невестой разлившаяся река. ФОТО

Спасатели привезли невесте жениха с другого берегаФото: ГУ МЧС по Тюменской области

Тюменские спасатели помогли молодым людям, у которых из-за разлива Иртыша оказалось под угрозой срыва бракосочетание. Жених с невестой живут на разных берегах Иртыша. Молодой человек собирался переправиться с левого берега на правый по льду. Но неожиданно река вскрылась, начался ледоход.

«Инспекторы ГИМС помогли создать молодую семью. С левого берега на правый по просьбе невесты и свадебных гостей был доставлен жених», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Так совпало, что бракосочетание должно было начаться через час после того, как вскрылся Иртыш. Лишь благодаря спасателям, которые перевезли жениха к невесте на судне на воздушной подушке, свадьба состоялась.

Александр Лукманов
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