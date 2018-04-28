Спасатели привезли невесте жениха с другого берега
Тюменские спасатели помогли молодым людям, у которых из-за разлива Иртыша оказалось под угрозой срыва бракосочетание. Жених с невестой живут на разных берегах Иртыша. Молодой человек собирался переправиться с левого берега на правый по льду. Но неожиданно река вскрылась, начался ледоход.
«Инспекторы ГИМС помогли создать молодую семью. С левого берега на правый по просьбе невесты и свадебных гостей был доставлен жених», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
Так совпало, что бракосочетание должно было начаться через час после того, как вскрылся Иртыш. Лишь благодаря спасателям, которые перевезли жениха к невесте на судне на воздушной подушке, свадьба состоялась.