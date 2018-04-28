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28 апреля 2018
Главные новости 
18:11  28 апреля 2018 0

Регистратор снял, как женщина сбила ребенка на «зебре» в центре Перми. ВИДЕО

Виды города. Нижневартовск, светофор, пешеходный переход, зеленый свет
Водителя уже штрафовали за подобное правонарушениеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Школьница попала под колеса машины на Комсомольском проспекте в Перми. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

На видео с регистратора соседней машины видно, как после того, как девочка начала переходить левую полосу, ее на скорости сбила иномарка. Пострадавшая с трудом дошла до тротуара. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Школьницу доставили в больницу, сообщает «В-Курсе.ру».

По факту аварии возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. В автоинспекции отметили, что водителя уже штрафовали за подобное правонарушение.

Наталья Ельцова
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