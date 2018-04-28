18:11 28 апреля 2018 0

Водителя уже штрафовали за подобное правонарушение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Школьница попала под колеса машины на Комсомольском проспекте в Перми. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

На видео с регистратора соседней машины видно, как после того, как девочка начала переходить левую полосу, ее на скорости сбила иномарка. Пострадавшая с трудом дошла до тротуара. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Школьницу доставили в больницу, сообщает «В-Курсе.ру».

По факту аварии возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ. В автоинспекции отметили, что водителя уже штрафовали за подобное правонарушение.