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Главные новости Югры
23:28  28 апреля 2018 1

Самый богатый депутат ХМАО зарабатывает более 1 млн рублей в день

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , сердюк михаил, сердюков михаил, пыталев степан
Югорские народные избранники отчитались о своих доходахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Богатейшим человеком в югорской думе оказался генеральный директор «Автобана» Алексей Андреев. В 2017 году он задекларировал доход в 374 млн рублей (333 млн рублей по итогам 2016 года) — это более 32 млн рублей в месяц. Несмотря на рекордный доход богатейшего депутата, перечень его имущества уступает многим коллегам — 10 участков и 2 автомобиля не самых престижных марок (Mercedes ML-350, Infiniti FX 50)

Вторым в списке богатейших народных избранников оказался хозяин строительной фирмы ООО «АСМ Констракшн» Андрей Осадчук. Он задекларировал доход в 144 млн рублей. Примечательно, что супруге Осадчука удалось заработать почти 71 млн рублей (5 млн рублей в 2016 году), она стала самой богатой женой парламентария ХМАО и заработала больше чем у активного большинства самих депутатов.Примечательно, что самой бедной супругой депутата оказалась жена генерального директора ХК «Югра» Василия Филипенко. Она задекларировала в 2017 году всего 600 рублей. В то время, как ее супруг, несмотря на абсолютный провал и вылет из КХЛ его хоккейного клуба, умудрился заработать 8,3 млн рублей.

Жены депутатов отличились экстравагантными автомобилями
ФОТО: СОЦСЕТИ «ВКонтакте» группа «РУМ РУМ»

Тройку богатейших парламентариев замыкает генеральный директор «Лукойл- Западная Сибирь» Сергей Кочкуров (120 млн рублей). Супруга Кочкурова заработала чуть меньше 2 млн рублей.Еще двум народным избранникам удалось превысить планку в 100 млн рублей по итогам 2017 года. Предприниматель из Нефтеюганска Степан Пыталев задекларировал 104 млн рублей, а Владислав Фоменко — 106 млн рублей (доход супруги по итогам 2017 года — 24 млн рублей). Примечательно, что в декларации Пыталева отсутствует информация о доходах супруги.

Самыми бедными народными избранниками окружной думы ХМАО по итогам 2017 года оказались: «Сибирский Рокки» Руслан Проводников — 1,7 млн рублей (супруга бывшего чемпиона мира по боксу заработала 317 тыс. рублей), а также адвокат из Пыть-Яха Андрей Миляев — 605 тысяч рублей, его супруга заработала немного больше — 712 тыс. рублей.

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Автопарк народных избранников с прошлого года особо не изменился. Мужчины предпочитают ездить на массивных Toyota Land Cruiser, а их супруги отдают предпочтение маркам: Lexus, Infiniti и Audi. Владельцем самого экстравагантного автомобиля остается Руслан Проводников, который помимо своего Toyota Land Cruiser имеет в автопарке Chevrolet Camaro, а владелицей самого скромного автомобиля стала супруга Игоря Винникова, которая передвигается на отечественном ВАЗ-2123 («Шевроле Нива»).

Также стоит отметить автопарк супруги Михаила Сердюка, которая помимо легкового автомобиля Bentley Continental GT обзавелась самоходной машиной «Арго Конкуэст». Видимо девушка очень любит охоту и езду по пересеченной местности.

Игорь Волосин
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