08:31 29 апреля 2018 0

Российский флот стал объектом пристального внимания зарубежных экспертов Фото: Минобороны (архивное)

Американское издание Popular Mechanics рассказало о «зловещей» подводной лодке Б-90 «Саров», которая может уничтожить прибрежные города, посылая на них цунами. Субмарина является испытательной платформой для ядерной автономной торпеды «Статус-6».

По сообщению журнала, это межконтинентальное оружие способно обходить защиту США и уничтожать целые прибрежные районы. Ракета способна привести с собой цунами и оставить местность непригодной для жизни на протяжении долгого времени из-за радиоактивных осадков.

Авторы статьи отметили, что у России больше подлодок, чем у США (72 против 71 единицы) и сообщили, что в распоряжении Вашингтона все субмарины несут ядерное оружие, в то время, как РФ оснащает корабли и другими зарядами. Издание отметило, что это происходит из-за того, что вокруг наших границ хватает «потенциальных противников». Агентство Nation News отмечает, что Россия обладает атомными подводными ракетоносцами, подводными лодками с крылатыми ракетами, ударными подводными лодками и уникальными подводными лодками для специальных миссий и испытаний.