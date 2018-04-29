Порошенко рассказал, как украинский флот разгромил русских в 1918 году

12:19 29 апреля 2018 0

Петр Порошенко озвучил очередную трактовку исторических фактов Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году. Он добавил, что действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму.

«29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте», — цитирует Порошенко RT.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Украина признала плачевное состояние своей армии. По словам бывшего командира ВСУ Владимира Шилова, вооруженные силы Украины пребывают в плачевном состоянии и не могут быть причислены к десятке сильнейших армий Европы. Шилов также добавил, что киевские власти «угробили все добровольческие движения».