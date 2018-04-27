19:54 27 апреля 2018 0

Бывший украинский командир рассказал о состоянии украинской армии Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Армия Украины находится в плачевном состоянии, заявил бывший командир ВСУ Владимир Шилов. По его словам, ее никак нельзя назвать «защитницей» Европы, вопреки словам президента Петра Порошенко.

В интервью украинским СМИ Шилов заявил, что рассказы о якобы сильной армии страны являются выдумкой, пишет агентство Nation News. Вооруженные силы Украины пребывают в плачевном состоянии и не могут быть причислены к десятке сильнейших армий Европы. Шилов посетовал также, что киевские власти «угробили все добровольческие движения». «Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50 процентов моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — сказал Шилов.

Ранее украинцы раскритиковали Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий» в Европе. Они посчитали такое высказывание «издевательством над народом».