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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:54  27 апреля 2018 0

Украина признала плачевное состояние своей армии. «Не дай бог, Россия дернется»

Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, военная техника, солдаты, украинская армия
Бывший украинский командир рассказал о состоянии украинской армииФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Армия Украины находится в плачевном состоянии, заявил бывший командир ВСУ Владимир Шилов. По его словам, ее никак нельзя назвать «защитницей» Европы, вопреки словам президента Петра Порошенко.

В интервью украинским СМИ Шилов заявил, что рассказы о якобы сильной армии страны являются выдумкой, пишет агентство Nation News. Вооруженные силы Украины пребывают в плачевном состоянии и не могут быть причислены к десятке сильнейших армий Европы. Шилов посетовал также, что киевские власти «угробили все добровольческие движения». «Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50 процентов моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог, Россия дернется», — сказал Шилов.

Ранее украинцы раскритиковали Порошенко за слова об «одной из самых эффективных армий» в Европе. Они посчитали такое высказывание «издевательством над народом».

Дарья Корчак
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