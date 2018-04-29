Школьница и парашютист-инструктор разбились в ХМАО

Несчастный случай произошел при прыжках с парашютом под Мегионом, в Ханты-Мансийском автономном округе. Во время прыжка не раскрылся парашют и два человека получили серьезные травмы.
«Возбуждено уголовное дело по статье „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР. 15-летняя школьница прыгнула с парашютистом-инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт» в районе аэродрома, недалеко от Карасева озера.
61-летний инструктор Владимир Гайковой — опытный парашютист, на его счету порядка трех с половиной тысяч прыжков. Во время этого прыжка основной парашют не раскрылся, а запасной открылся слишком поздно. В свободном падении инструктор и школьница упали на землю. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы. Сейчас оба находятся в реанимации.