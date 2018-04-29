СМИ подсчитали, сколько денег россияне хранят на офшорах в Британии

20:28 29 апреля 2018 0

Великобритания подсчитывает, сколько денег «отмывается» на ее территории Фото: Pixabay

На британских офшорных счетах россияне хранят 47 млрд долларов. С такими подсчетами выступило издание The Sunday Times.

Как отмечает издание, сумма российских денег на офшорах в пять раз больше средств, лежащих у россиян в банках Великобритании. Большая часть денег при этом, 41,5 млрд долларов, хранится на Британских Виргинских островах. Всего русских денег, прошедших за последние десять лет через Великобританию, было насчитано 110 млрд долларов. Это позволило изданию сделать вывод, что британское направление второе по популярности у россиян для финансовых переводов. Лидирующим направлением остается Кипр.

Напомним, The Times сообщала, что британский парламент собирается принять закон, в соответствии с которым будут раскрыты личности российских олигархов, хранящих деньги на британской территории. Парламентарии считают, что такой закон позволит снять секретность, с помощью которой отмываются деньги. Следовательно, закон приведет к снижению коррупции и преступности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие решения британцев «заявлениями от лукавого» и отметил, что Великобритании следует быть более последовательной в противодействии отмыванию нелегальных доходов. Поскольку Британия, с одной стороны, участвует во всех конвенциях, а с другой — предоставляет свою территорию для финансовых и налоговых лазеек, предает заявление Пескова ТАСС.